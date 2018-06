Ardiles fue directo con Jorge Sampaoli: "Terminó su ciclo insultando a jugadores croatas. Es un arrogante y un ignorante. Con el mejor jugador del mundo no fue capaz de conformar un equipo competitivo", escribió en la red social twitter.

Ardiles tuvo palabras para directiva y jugadores tras el fiasco ante los croatas. "Tres técnicos en un año" (Tata Martino, Edgardo Bauzá y Sampaoli) han pasado por la selección dijo sobre la cúpula de la Federación y no exculpó a los jugadores: "Faltó jerarquía individual. Por estar jugando fuera de Argentina no significa que sean jugadores de élite. Muchos no son titulares ni en sus equipos", afirmó.

"El plan A es balón a Messi y esperar un milagro. ¿y si el plan A no funciona? Pues no hay plan B ni mucho menos C o D". Y en defensa hacer faltas, en donde sea y sin importar las circunstancias ni las consecuencias, explicó sobre la táctica desarrollada por Argentina en Rusia.

El ahora director técnico achacó a esta nueva generación no haber conservado el prestigio adquirido los años en los que Argentina ganó sus Copas del Mundo (1978 y 1986) y tildó de "vergonzosa" la dureza de Mascherano y sobre todo el enfrentamiento de Otamendi con Rakitic: "por favor Otamendi, pide disculpas".

Lionel Messi, "ese genio incomparable que tuvimos la suerte que nació en Argentina" tapó para Ardiles el declive de esta selección y para el futuro, y en modo de despedida, le deseó al 'diez' mucha suerte en el futuro y le dio las gracias.