En un comunicado difundido en su página web, la Federación Croata de Fútbol explicó que, "por decisión de la dirección", Vukojevic fue desprovisto de su acreditación como miembro de la delegación y cesado de su cargo como observador.

Esto después de que la FIFA abriese un expediente disciplinario por la difusión de un vídeo junto al internacional Domagoj Vida en el que grita "¡Gloria a Ucrania!".

Este lema es utilizado habitualmente por los ultranacionalistas ucranianos que se oponen, entre otras cosas, a la anexión rusa de la península de Crimea.

La institución insistió en que tanto Ognjen Vukojevic como Domagoj Vida se disculparon con el público ruso en un comunicado, en el que subrayaron que su mensaje no escondía "ninguna connotación política. En el mismo, el defensa lamentó "que algunos representantes de los medios de comunicación interpretaran el mensaje de esa forma". "No fue un mensaje político", aseguró.

El Comité de Disciplina de la FIFA, en cualquier caso, envió una advertencia de sanción al jugador de la selección croata.

Era "simplemente una expresión de agradecimiento por el apoyo por parte de Ucrania donde (Ognjen) Vukojevic y yo jugamos muchos años", se justificó Vida.

"No queríamos insultar a nadie. Estoy feliz de hablar en ruso. Me gusta la hospitalidad rusa en el Mundial y espero que este mensaje sea entendido sólo como un agradecimiento a nuestros amigos de Ucrania por su respaldo, no en el partido contra Rusia, sino durante todo el torneo", pidió.