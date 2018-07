Neymar no es candidato para el premio de FIFA

El portugués Cristiano Ronaldo, los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Raphael Varane, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el croata Luka Modric y el marroquí Mohamed Salah son los once nominados al premio The Best" que otorga la FIFA a los jugadores más destacados del año.





Fuente: EFE