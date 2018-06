La ceremonia se pactó para las 19:00 horas. La Copa Paraguay nuclea a los clubes de Primera, más los de Intermedia, Primera B y Primera C.

Asimismo entran en acción los clubes afiliados a la Union de Fútbol del Interior, los que competirán en el certamen desde el 24 de julio.

Para el sorteo se compondrán dos llaves. En la A irán los 12 de Primera y 12 de Intermedia. Los cuatro restantes van a la serie B.

Ahí entran los siete conjuntos de la B, los seis de la C y siete representantes de UFI. Los partidos (martes, miércoles y jueves) serán sin revancha y con definición por penales en caso de empate.

Los equipos están obligados a incluir en sus oncenos titulares a un sub 19, un 20 y sub 21. El sub 19 solo puede ser sustituido por otro de igual condición. No así con los sub 20 y 21, que pueden ser cambiados sin restricción.

El campeón de la competencia irá a la Copa Sudamericana como Paraguay 4. Si con antelación ya se clasificó, el que irá será el sub campeón y si este hubiere clasificado, el derecho pasará al tercero.

En tanto que si los tres primeros ya hubieren conseguido tal pasaporte, la acreditación se otorgará al octavo ubicado en el acumulativo.