El sindicato Futbolistas Agremiados le permitió a Boca Juniors sumar un séptimo extranjero porque considera que Fabra no ocupa lugar porque no jugará.

“Boca puede reemplazar un jugador lesionado por un extranjero. ¿Por qué no? No veo porqué no puede reemplazar a Fabra por una lesión que le llevará cuatro meses. El cupo se desprende porque no hay prestación de servicios, el jugador no puede prestar servicios. No se suspende el contrato de Fabra, se suspende la prestación de servicios”, señaló el titular de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi en rueda de prensa.

Esta determinación molestó a los directivos de varios clubes, entre ellos River Plate y Racing Club.

Olaza, por su parte, dijo estar “contento” de fichar por Boca Juniors.

“Es una institución muy linda, con mucha historia. Uno está donde quiere estar y hay que aprovechar el momento. Soy un lateral que primero defiende y después ataca. La pegada es mi mayor cualidad. Acá hay muchos jugadores de jerarquía y buen pie. Estoy contento y motivado. Ayudaré en todo lo que se pueda”, dijo el lateral izquierdo en rueda de prensa.

El cuadro gumarelo debe ir hasta La Bombonera a retar a Boca por los octavos de la Libertadores. Ese encuentro se va a celebrar a las 19:30 horas del miércoles 8 de agosto. El desquite está marcado para el jueves 30 a las 18:30 horas.