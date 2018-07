El Decano aprueba con nota aceptable

En un partido con poco de ‘amistoso’, Olimpia no se hizo dramas y derrotó hoy con relativa tranquilidad por la cuenta de 2-1 al Bolívar boliviano. Daniel Garnero no varió la base de equipo y dio minutos a los recién llegados. Richard Sánchez no estuvo ni en la banca.