Es quizá el estadio más famoso en este preciso momento, y por justas razones.

Medios de todo el mundo se han hecho eco de la proeza estadounidense, que dotó al Mercedes-Benz Stadium de un techo único en su tipo.

El autor de esta magnífica gestión es Darren Eales (que ya gestionó el Tottenham Hotspur), que está revolucionando el club de Georgia.

Desde los accesos, pasando por la comodidad, el servicio, la tecnología y hasta el espectáculo, todo el lugar está diseñado para elevar la experiencia de los asistentes.

El pasado 11 de marzo se batió el récord de asistencia a un estadio de la Major League Soccer durante la temporada regular en el Mercedes-Benz Stadium. En el partido Atlanta United contra el DC United se congregaron hasta 72.035 personas: un hito histórico en el fútbol en Estados Unidos.

El equipo del paraguayo Miguel Almirón comparte casa con los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL).

Roof = finished



There is no place like @MBStadium. pic.twitter.com/wsvmJMCZx7

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 26 de julio de 2018