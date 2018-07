Famoso en el mundo entero luego de que el todo el equipo croata lo “arrollara” en el festejo del gol de Mario Mandžukić, que clasificó a los balcánicos a la gran final del Mundial ruso, el fotógrafo salvadoreño recibió una particular invitación del gobierno de aquel país como “disculpa”.

Kristjan Stanicic, director de la Oficina de Turismo de Croacia, le habló para extender la invitación oficial. El Gobierno correrá con los gastos de traslado y estadía.

“Asegúrese únicamente de traer su buen humor y su cámara de fotos, precísenos las condiciones en las que le gustaría visitar Croacia”, le señaló la autoridad.

“Hablé con él (Stanicic) durante unos minutos. Me dijo que vaya para conocer todas sus bellezas, toda su comida, toda su cultura, y que no me preocupara por los gastos, que todo estaba cubierto y que solo les dijera la fecha en que podía ir”, comentó el fotógrafo que trabaja para AFP.

Sobre un ‘posible’ reencuentro con los seleccionados croatas, Cortez indicó que será una “linda oportunidad” para “volver a verlos de cerca”.

“No encima mío, pero de cerca”, cerró entre risas.