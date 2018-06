El mismo profesional de 66 años hizo el anuncio tras finalizar el lance que arrojó triunfo de 2-0 para los incaicos.

"Me gustó trabajar con los australianos. Pero a la vez me pone bien estar libre, no siento remordimiento por lo que hicimos", manifestó al acabar el compromiso.

Bert asumió el cargo el pasado 24 de enero. Estuvo cinco meses y consideró que "no es ni fracaso y menos éxito" su paso por la selección.

Australia acabó en la última posición del Grupo C con un punto, resultado de la paridad que conquistó frente a Dinamarca (1-1).