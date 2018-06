El sorteo se llevará a cabo desde las 19:00 horas.

La fase nacional, que arranca el 24 de julio, está conformada por dos llaves: A y B.

La llave A estará compuesta por los 12 equipos de Primera y 12 de Intermedia. Los 4 restantes de Segunda irán a la llave B.

Y la llave B por los ya mencionados 4 equipos de Intermedia y los 7 de Primera B, 7 de UFI y 6 de Primera C.

Los enfrentamientos se decidirán mediante sorteo quedando 24 equipos en la llave A y 24 en la B.

Serán partidos únicos (solo de ida) con definición por penales en caso de empate y una vez clasificados los 24 se realizará un nuevo sorteo para emparejar cruces.

Los días de partido serán martes, miércoles y jueves. Se evitará también que Cerro Porteño y Olimpia se crucen en las primeras rondas.

LOS EQUIPOS

En total son 48, el certamen más complejo desde el extinto Torneo República (se disputó con interrupciones desde 1976 hasta 1995).

Los representantes de la Primera División C (APF) son: Atlético Juventud, General Bernardino Caballero de Campo Grande, Oriental, Sportivo Limpeño, Humaitá y 1º de Marzo.

Por la Primera División B (APF) van 12 de Octubre de Itauguá, Tacuary FBC, Deportivo Recoleta, 24 de Septiembre VP, Atlético Colegiales, Cristóbal Colón JAS y Pilcomayo.

Los campeones zonales de UFI son: Independiente (Amambay), Deportivo Alto Paraguay (Fuerte Olimpo), 4 de Mayo (Capiibary), Sud América (Paraguarí), Atlético 13 de Junio (Alto Paraná), Teniente Fariña (Guarambaré) y Athletic FBC (Encarnación).

Más todos los equipos de Primera División (12) e Intermedia (16).

CONSIDERACIONES

La recaudación será dividida 50-50.

Los equipos están obligados a incluir en sus oncenos titulares a un sub 19, un 20 y sub 21. El sub 19 solo puede ser sustituido por otro de igual condición. No así con los sub 20 y 21, que pueden ser sustituidos sin restricción.

El campeón de la competencia irá a la Copa Sudamericana como Paraguay 4. Si con antelación ya se clasificó, el que irá será el sub campeón y si este hubiere clasificado, el derecho pasará al tercero. En tanto que, si los tres primeros ya hubieren conseguido tal pasaporte, la acreditación se otorgará al octavo ubicado en el acumulativo.

Aquellos clubes que no tengan infraestructura mínima serán locales en otros escenarios. Sí lo harán los representantes de Alto Paraná, Encarnación y Pedro Juan Caballero.

Una semana antes, los clasificados deben arrimar los documentos exigidos por APF para estar debidamente habilitados.