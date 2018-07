Perin, internacional italiano que se lució en el Génova en los últimos cinco años, consideró además que Ronaldo es "el mejor jugador del mundo", en su rueda de prensa de presentación organizada en Turín (norte).

"No me lo esperaba (jugar con Ronaldo), aunque no me sorprende tanto que un club como este haya fichado a un jugador de este tipo", aseguró Perin refiriéndose a la Juventus, que pagó 112 millones de euros al Real Madrid para hacerse con Ronaldo.

"La noticia me ha impactado, porque es el mejor jugador del mundo. Entrenarse con él, que además de ser el mejor del mundo es un gran profesional, y aprender de él será un plus", destacó.

El guardameta cree que la llegada de Ronaldo será un beneficio para el fútbol italiano: "Es algo importante para todos, para nosotros del Juventus y para la Serie A (Primera División), que volverá a ser uno de los dos o tres mejores campeonatos del mundo".

"Juventus está a la par del Real Madrid, del Barcelona y del Bayern Múnich. Estamos a ese nivel. Si Cristiano tenía que irse del Madrid pensé que lo más probable era que firmara, y así fue", prosiguió.

Por lo referido a sus sensaciones por llegar, Perin dijo que entra en el club turinés con humildad y con ganas de mejorarse, consciente de que defenderá una portería que perteneció a Gianluigi "Gigi" Buffon.

"Emular lo que hizo Gigi será dificilísimo, casi imposible. Es el más grande portero de los últimos 30 años del fútbol. Es una referencia", dijo, agregando que le gustan los retos y que está listo para jugarse una plaza de titular con el polaco Wojciech Szczesny.