No le desagrada la idea. Fernando Jubero encara proyectos personales mientras observa el desarrollo de los acontecimientos. Manifestó que ha tenido propuestas para retornar al ruedo y que está “abierto” a la posibilidad de trabajar en la selección paraguaya.

El exentrenador de Guaraní, Olimpia y Libertad está de paso por el país tras algún tiempo en España.

En este sentido, se trae proyecto personales, como la de una colonia de vacaciones para niños y niñas, al tiempo de estudiar otros ofrecimientos.

"En este tiempo he hecho algunos cursos, en la Real Federación Española (RFEF) estoy haciendo un masterado. He tenido ofertas del fútbol paraguayo”, detalló hoy en una extensa charla con Futgol 970 AM.

Jubero, que se operó de una lesión en la espalda, se siente plenamente restablecido y con ganas de encarar un reto serio y dentro de sus posibilidades. “Me ofrecieron dirigir a la selección olímpica de Catar, me explicaron todo el trabajo que estaban haciendo, pero no acepté”, refirió.

El ‘Míster’ sabe que su nombre siempre suena para cubrir la ‘sede vacante’ en el banco de la selección paraguaya. “En su tiempo hubo mucho rumor, pero nadie me llamó”, acotó.

"Estoy abierto al llamado, Paraguay tiene potencial, tiene ‘buena madera’”, soltó en un claro titubeo con la chance de llegar a seleccionador.

Por último, adelantó que el nuevo cuerpo técnico tiene un largo proceso que aplicar en el combinado guaraní, ya que por la “dificultad de estar entre los mejores” se debe “trabajar mucho para lograr grandes cosas”.

“Paraguay tiene un gran potencial, hay que trabajarlo”, zanjó.

Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aseguró que la Albirroja tendría técnico de “renombre” al culminar el Mundial ruso.