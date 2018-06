Herrera fue piedra angular de aquel Cerro Porteño campeón de la Copa Libertadores de América en 2016.

Y, como era de esperarse, su fichaje por Olimpia, que este año apuesta fuerte en esta disciplina, levantó roncha en barrio Obrero.

El salonista es blanco los internautas azulgranas luego del triunfo de Cerro Porteño (3-1) en el esperado clásico con Olimpia por la séptima fecha de la Liga Premium.

Herrera, molesto por los achaques, tuiteó: “Para esa gente que habla sin saber, ya había jugado en Olimpia Futsal y ahora volví”, incluyendo una foto suya con la casa franjeada de años atrás.

No terminó allí. Ante las cuestiones de porqué no eligió seguir en Cerro, el pivot reveló: “No volví a Cerro futsal, porque primero se quedaron con una deuda conmigo, y con varios jugadores… si quieren más detalles, me avisan”.

El más ganador del Nacional de Fútbol de Salón llegó a Olimpia a principios de año y luego de jugar dos temporadas para el Ciclón.