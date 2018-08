El presidente de la Asociación Paraguaya de Fisicoculturismo Víctor Niella, expresó en una charla con HOY Digital que el evento dará la posibilidad a los ganadores de entre los 200 atletas que se presentan a Mister Paraguay a participar de la cita regional. El gremio deportivo pagará US$ 200 a cada ganador en concepto de inscripción para el sudamericano, además de indumentaria, gracias a la ayuda del Comité Olímpico Paraguayo (COI) y de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

El campeonato Mister Paraguay en sí se desarrollará el domingo 5 de agosto y las entradas ya están casi totalmente agotadas. En el evento se juzgarán aspectos como el culturismo, el tamaño, la simetría, la armonía y otras categorías tradicionales donde se valora la marcación que no es extrema, entre otros aspectos. Niella explicó que habrá gente de todo el país que vendrá desde localidades como Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación, donde hay sedes de la asociación.

Para Niella, Paraguay no va a entrar a competir en el sudamericano sino a ganar. Dijo que están preparando para que nuestro país alcance podio en la general. “Yo quiero ya ganar el oro en setiembre. Me juego lo que no tengo que vamos a ganar oro, plata o bronce”, expresó.

Sobre los rumores que lo ubican como próximo ministro de Deportes en el próximo gobierno, Niella los desmintió. “Para mí son simples rumores. El señor (Mario Abdo Benítez) en ningún momento me llamó, nobleza obliga, no tengo porqué mentirle”, refirió.

En el caso que llegase a ser designado al frente de la cartera, dijo que impulsará la descentralización del deporte y que no solo sea Asunción el centro.