"Semidioses: los aficionados enloquecen con que Los Tres Leones se enfrenten a Croacia en las semifinales", publica "The Sunday Mirror", mientras que "Daily Star Sunday" se alegra de que "Inglaterra consigue una semi".

Junto a fotos de júbilo de los jugadores, "The Mail on Sunday" dice "¡Mamma mia! Quizás realmente va a volver a casa", en alusión al himno futbolístico "It's coming home" (Vuelve a casa) escrito con motivo de la Copa de la UEFA del 96 por los humoristas David Baddiel y Frank Skinner, que se ha convertido en la canción del momento en el Reino Unido.

"¡Sííííí!", titula "The Sun on Sunday", y "Felices y gloriosos", exclama "Sunday Express", mientras que, algo más comedido, "Sunday people" dice, en un juego de palabras, "Mantened la calma y continuad". "¡Adelante!", anima "The Sunday Telegraph".

También el palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes Guillermo y Enrique y sus familias, manifestó en la red social Twitter que "¡el fútbol vuelve a casa!" y dijo a la selección que está "haciendo historia".

Un total de 19,9 millones de personas siguieron por la cadena pública BBC One el partido de cuartos de final de este sábado entre Inglaterra y Suecia (2-0), una cuota de audiencia del 89 %, según datos difundidos hoy.