​El arquero de Rubio Ñu fue quien conversó con el atacante de 29 años y este le dio referencias del Ciclón.

"Es grande como Boca Juniors o River Plate. Así es la grandeza de Cerro que yo ya sabía", comentó Dening a medios radiales asuncenos de lo que charló con Panego.

Emanuel proviene del fútbol turco. Se destaca por su habilidad y rapidez en el desdoble, aunque viene como incógnito por no ser mediático.

"Charlé con Luis Zubeldia. Él me preguntó si quería ir y me habló de Cerro. Me contó que es una gran institución para que me haga la idea de dónde voy", añadió.

Dening es el segundo refuerzo de Cerro Porteño, tras la llegada del defensor colombiano Juan Camilo Saiz.

Su contrato lo va a firmar entre este domingo o lunes, tras pasar por el rigor de las pruebas médicas.