“Claro que me ha gustado el reconocimiento (el premio al mejor jugador)”, dijo hoy tras la final en declaraciones recogidas por EFE.

“Gracias a los que me han elegido, pero me hubiese gustado más ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a descansar bien y en los próximos días a celebrar esto, porque para Croacia es muy grande, aunque la sensación es agridulce”, acotó en la zona mixta del estadio Luzhniki.

Modric dijo sentirse orgulloso. “La sensación es de orgullo. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, aunque no es fácil perder una final, pero hemos luchado hasta el final, no bajamos los brazos ni cuando iban 4-1 arriba. Así que debemos tener la cabeza muy alta”, señaló.

El capitán croata dijo que no vio la jugada del penalti que supuso el 2-1 para Francia, pero indicó que sus compañeros le dijeron que no fue.

“De verdad, no he visto el penal, pero Ivan (Perisic) me ha dicho que (la mano) no era intencionada y me dicen otros que no era penal. Y el primer gol no era falta. Eso te afecta, sobre todo el segundo gol de penal, porque en ese momento estábamos dominando a Francia y con esa ventaja facilitas el contragolpe francés. Pero no se puede cambiar. Hemos merecido más, pero esto es fútbol y no podemos cambiar nada, sólo estar orgullosos de lo que hemos hecho”, añadió.

Modric, que en septiembre cumplirá 33 años, dijo que no se ha parado a pensar si es su último Mundial o no. “Ahora, es muy temprano para decidir si seguiré. Vamos a ver, hay que descansar, hablar con la familia”.