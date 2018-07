"No me preocupa que el Cruz Azul pueda tener más dinero; nunca he visto a un saco de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso, el que tiene el olfato goleador", dijo Cardozo en conferencia de prensa.

El timonel afirmó que el fútbol no se trata solo de dinero, sino del talento y sacrificio de jugadores comprometidos.

La muestra es que el Cruz Azul "no ha sido campeón desde hace 20 años", enfatizó.

Cardozo aseguró que a pesar de no tener jugadores muy reconocidos, Chivas saldrá a "pelear a muerte" el próximo sábado en su primer partido como local en el torneo.

"Debemos ser fuertes de locales, es lo que buscamos nosotros. Queremos ganar todos los partidos, entrar a la liguilla. Este partido depende de nosotros y de la propuesta que vamos a tener", aseguró.

Las Chivas de Guadalajara iniciaron el Apertura 2018 con una derrota ante Xolos de Tijuana el pasado sábado, en un partido que Cardozo calificó como positivo pues el equipo mostró carácter y personalidad.

"El tema del carácter, la personalidad (del equipo) no se pudo jugar lo que habíamos planteado, nos costó adaptarnos a la cancha y me parece positivo lo que hicieron los jugadores", dijo en conferencia de prensa.

El equipo inició este martes su preparación para el partido con Cruz Azul en un entrenamiento en el que Cardozo puso énfasis en el trabajo de los delanteros.

"Están trabajando la definición, buscamos que tengan la concentración de poder definir", aseguró.

Cardozo aseguró que no piensa en cómo lo recibirá la afición de Chivas en su estadio tras la crisis que atravesó el equipo ante la salida del argentino Matías Almeyda. "No pienso nunca cómo me va a recibir la gente, pienso cómo presento al equipo. No puedo exigirle a la gente que me quiera, ni que se olvide del técnico anterior. Buscamos trabajar, la gente se va a ir poco a poco convenciendo", expresó.