Valon Behrami, jugador de Suiza, aseguró que las celebraciones políticas que hicieron Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka en los goles que marcaron a Serbia no volverán "a pasar más" en la selección helvética.

Ambos jugadores, de origen albano-kosovar, hicieron con sus manos la figura del águila bicéfala (de la bandera de Albania).

El gesto molestó a los serbios, que no reconocen la independencia de Kosovo, antigua provincia del país balcánico y al que consideran cuna de su nación.

En víspera del decisivo choque que disputará Suiza ante Costa Rica por los octavos de final, Behrami habló sobre la acción de sus dos compañeros y quiso dejar zanjado el tema.

"Sí, claro que hemos hablado de ese tema en los tres últimos días. Nosotros lo comentamos el día después del partido. A lo mejor bromeando un poco. Lo que pasó al final no ha llevado a una suspensión, pero es un tema que necesite más tiempo de reflexión y no es el momento", declaró.

Behrami lamentó que después de ganar a Serbia 1-2 prácticamente sólo se hablara de la celebración de sus compañeros, algo que no le pareció "tan importante", y que el resultado del partido quedara prácticamente olvidado.

"Eso (águila) desde luego no va a pasar más en el futuro porque los partidos son lo más importante. No es algo que queramos tener en cuenta lo que vaya a pasar. A lo mejor va a pasar en sus clubes, pero no en el Mundial. Es una cuestión zanjada", agregó.