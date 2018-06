​Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Rakitic, a los 53', 80' y 91' fueron los autores de las conquistas en este compromiso celebrado en Nizhniy Novgorod.

Argentina definitivamente pagó la aún inexistente cohesión de equipo. Su rival sacó ventaja de su enorme fortaleza física y aunque en cierto tramo soportó el asedio sudamericano, siempre tuvo respuestas para salir airoso de los apremios.

Fue mucho más incisivo en el primer tiempo pero para la apertura fue fundamental un error grave de Willy Caballero, quien despeja mal y permite que Rebic lo fulmine de un zapatazo.

Error desmoralizador que despertó a los genios. Sobre todo a Messi, que desde ese momento trató de desbordar con su clásica maniobra en diagonal, pero sus pases nunca llegaron a destino y mucho menos probó al arco de forma directa.

Croacia aguantó y con la contra como arma se defendió de los ataques. Modric asestó el segundo golpe aprovechando los espacios dejados atrás y Rakitic sólo decoró la satisfactoria labor croata.

Argentina no convence. Hace mucho tiempo ya no funciona el libreto de jugar en torno a Messi. Sin él no hay funcionalidad colectiva y bien marcado menos. Por eso, para lo que representa el seleccionado albiceleste en el mundo, la eliminación sería hasta apropiada, además de representar un papelón y la condena de Jorge Sampaoli.