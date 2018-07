La selección argentina tendrá ‘sede vacante’ en breve. Es que Jorge Sampaoli se negó a dirigir al equipo Sub 20 y Tapia está decidido a lograr su salida.

Según confirma el periódico deportivo AS de España, Sampaoli volvió a reunirse hoy con el presidente de la AFA, Claudio Tapia y, a diferencia de los días anteriores, manifestó que no va a dirigir a los juveniles en el torneo internacional Sub 20 de L’Acúdia, que se disputa a fines del corriente mes.

“La idea de Sampaoli es que parte de su cuerpo técnico se haga cargo de la dirección técnica y que el solo tomará la tarea de preparar el equipo”, revela el citado medio.

Sampaoli entiende que este torneo no tienen ninguna relevancia y el punto sería que “no contaría con los jugadores que él desea ya que los clubes no los cederían”.

Como era de esperarse y por lo que se pudo saber, a Tapia no le cayó bien la negativa y estaría buscando la manera de forzar la renuncia del técnico.

Para rescindir el contrato del seleccionador, AFA deberá pagar 8.5 millones de dólares. Según fuentes cercanas a la Albiceleste consultadas por AS, Sampaoli dará un paso al costado en las próximas horas.