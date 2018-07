Santiago Salcedo hizo goles de todos los colores, a todos los clubes y hoy está en la Reserva de Libertad, tal como esos trastos que no se usan pero que no se desechan por si en algún momento se reciclen.

Es la pura injusticia con el atacante de 36 años, quien pese a esa edad tiene un nivel de rendimiento y efectividad envidiables, y que muchos otros más jóvenes no lo tienen.

Ya terminó el Torneo Apertura, el Clausura está en marcha y es un desperdicio que un talento como él quede varado en un rincón, sin la posibilidad de arreglar aún.

Pasa a ser una de las piezas de colección más caras que sin mucha justificación Aldo Bobadilla tiene en desuso y que encajaría perfecta en el engranaje del que ahora forman parte Egidio Arévalo, Edgar Benítez, Oscar Cardozo, Juan Manuel Salgueiro y compañía.

Nadie se pronuncia. Él no arregló con nadie. Entrena en la Reserva, una categoría que no va con todo lo que hizo y es capaz de seguir haciendo. Mucho se especula al respecto de la verdad, pero aún mucho más no se sabe.

El gestor del renacimiento del club le dio pase libre para que negocie con quien desee, pero ello no ha prosperado y no verlo en las canchas hasta parece un tremendo desperdicio del que habría que ocuparse y dar una pronta solución, porque su trayectoria y lauros así lo merecen.