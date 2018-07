Han pasado ya tres años desde que dejó el fútbol profesional, Caniza, amo y señor de la banda izquierda de la Albirroja por 10 años, desarrolló conceptos y una visión crítica de la profesión.

LA SELECCIÓN

El tema Albirroja. Un dolor de cabeza común.

“Perdimos demasiado al no ir a estos mundiales. Tenemos que hacer consciencia; si no vamos al Mundial, todos perdemos, todos”, soltó hoy en charla con Futgol 970 AM.

Desde su punto de vista, una ausencia en la máxima cita repercute en todos y cada uno de los estratos del fútbol local.

Entiende que la Asociación otorgó una gran ventaja a los rivales directos por tardar en la contratación del nuevo seleccionador. “Es una desventaja eso”, apuntó.

Prefiere un técnico extranjero pero que conozca de la idiosincracia del futbolista paraguayo. “Deberíamos tener ya un plan de trabajo. El que venga tendrá que hacerlo, ojalá sea uno donde todos estemos involucrados todos”, afirmó.

El amambayense jugó los Mundiales de Francia 1998, Corea Japón-2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Toda la experiencia que aglutinó le llama a decir que la juventud de hoy día “no sabe escuchar”.

“Totalmente de acuerdo, pero es nuestro deber. Tenemos que decirles (a los jóvenes) como comportarse, qué hacer y qué no. Nosotros ya pasamos eso, nos equivocamos y no queremos que ellos se equivoquen. Tratamos de hablarles de todo; dinero, mujeres y el cuidado (físico)”, indicó.

DESPUÉS DEL DEPORTE

Denis asume que vive dignamente gracias a la buena administración de la fortuna que le dio el fútbol. Lamentó el hecho de que otros exfutbolistas estén “pasando mal”. Cree que hay que advertir a los jóvenes sobre esa realidad, que tarda pero llega.

“Lo único que te queda (tras el retiro) es la platita que juntaste, los pocos amigos y el cariño de la gente. Esa parte (vida post fútbol) tenemos que hablar más con los chicos”.

INTEGRACIÓN

La Copa Paraguay es un proyecto “importantísimo”, a decir de Denis. Considera que “dejamos de lado el interior” y por ello el talento que pudo ser, se desperdicia. “Siempre digo que los mejores nunca llegan. Hay jugadores de 20 o 25 que juegan bien y no son tenidos en cuenta”, soltó.

Caniza formó su propio cuerpo técnico. Está listo para asumir la comandancia de los procesos (anteriormente fue asistente) y al acecho de una chance.