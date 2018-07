Sol de América debutó oficialmente en este semestre ante Nacional de Montevideo con empate sin goles. Fue por la segunda fase de la Copa Sudamericana, marcador que no es tan beneficioso para el danzarín.

No lo es porque como local, el reglamento a cumplir a como dé lugar es ganar. Esa consigna no la cumplió el cuadro de Fernando Ortiz.

Precisamente, el funcionamiento de su equipo no expuso un andar acorde a la exigencia. Claro está que aún tiene mucho camino que transitar para consolidar las bases.

Pero falló en las marcas y Nacional lo apremió en gran parte del partido, exigiendo a Gerardo Ortiz, quien se lució en reiteradas oportunidades.

Como Sol no generaba demasiado peligro en ataque, sí lo generaba atrás y ya que la ofensiva no respondía, el portero sí, algo que en el fútbol no es lo más agradable.

Para cualquier técnico, que el arquero sea figura no habla bien del funcionamiento. Tuvo una clara chance con Franco Lazzaroni, quien cerca de los quince minutos del complemento reventó el larguero con un disparo a quemarropa.

Pero la fortuna no estuvo de su lado y la pelota siguió en juego. Fue una de las pocas llegadas claras. Después hubo mucha tibieza.

Nacional no mostró tampoco nada atrayente. Tiene historia, es un club tradicional, gana lejos por nombre, pero el nivel no produce un temor considerable como para pensar en chico.

Definir de visitante naturalmente exige a redoblar esfuerzos y ello deberá hacerlo Sol, que podía asegurar parte de la clasificación si ganaba pero ahora toca erigirse en Montevideo, donde estará en juego el paso a los Octavos de Final.