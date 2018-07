A Tite no le gustan los penales

A Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', el seleccionador de Brasil, no le gustan los penales. No cree que los lanzamientos desde los once metros, que decidieron tres de los ocho enfrentamientos de octavos de final, sean la forma correcta de definir una eliminatoria en una Copa del Mundo.





Fuente: EFE