”Quiero festejar esta noche. Hoy a la noche vamos a matar a esos argentinos. No me importa que sea Messi o cualquiera. Me los paso por las pelotas”, vociferó el deportista, mientras en el vestuario se observa a sus compañeros vistiendo sus casacas, antes de entrar al campo de juego.

En las imágenes del video se observa claramente al técnico Didier Deschamps, Kylian Mbappé y Blaise Matuidi, entre otros. La escena termina con Pogba dando un manotazo a una mesa, y con el aplauso de algunos de los presentes.

El material fue difundido por la televisión francesa, y las reacciones en todo el mundo son diversas: unos lo ubican como discurso normal en todo vestuario antes de un encuentro crucial, otros fustigan el tono agresivo del jugador galo.

