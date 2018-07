En Cerro Porteño no habrá fichaje de escándalo. El entrenador Luis Zubeldía confía en el potencial de su plantel y dará pelea con lo que tenga a disposición.

El tema jugador “clase A’ ya murió. No llegará un salvador a revolucionar el equipo y habrá que arreglárselas.

Luis Zubeldía se quedó sin el enganche que pidió y encara el segundo semestre con las armas a disposición, que no son poca cosa. “Este plantel fue campeón y salió segundo”, apuntó hoy en charla con Futgol 970 AM.

Explicó que las exigencias por contar con más opciones viene “porque puede haber picos bajos de rendimientos” mirando el triple frente (Libertadores, Clausura y Copa Paraguay) que se avecina.

“Mantener la misma plantilla es un buen punto de partido, pero no basta con los mismos nombres. Se debería mejorar”, acotó.

Las caras nuevas en su plantel son las del zaguero colombiano Juan Camilo Saiz, el delantero argentino Emanuel Dening, el volante paraguayo Omar Alderete (espera ofertas) y el arquero paraguayo Pablo Gavilán (que vuelve), aunque queda una semana de mercado y mantiene esperanzas.

Y uno de los que podría llegar es el lateral derecho Iván Piris, que está para volver al club que le vio nacer. “Él es un gran jugador y tiene las puertas abiertas para venir”, afirmó Zubeldía.

“Si no vine nadie más, no nos queda de otra que arreglarnos con lo que tenemos. Me tengo que adaptar a lo que tengo, eso lo hice en este tiempo de preparación”, explicó.

EL AMISTOSO

Cerro jugará esta noche 90 minutos con el Talleres de Córdoba, una prueba de alta exigencia.

“Nosotros tenemos que concentramos en mejorar la intensidad. Al Jugar ante equipos argentinos uno se expone a remates de largas distancias y de esa manera nos convirtieron varios goles, con los amistosos que tuvimos podemos corregir. Me encantaría que todos (los jugadores) tengan otro roce, pero a veces hay algunos problemas que impiden el crecimiento”, zanjó.