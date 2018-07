La noticia esta conceptualizada como algo novedoso que presentan los medios de comunicación al público. Si bien no es novedosa la deshonestidad, la traición, la deslealtad o la corrupción, estos antivalores tienen mucha presencia en la agenda informativa de los medios de comunicación. Los hechos de honestidad, sinceridad, lealtad, integridad, son cada vez más novedosos en nuestra sociedad, sin embargo, no tienen el mismo destaque en los medios de comunicación.

La captura y posterior extradición del líder del Primer Comando Capital (PCC) Eduardo de Almeida, alias Piska, por parte de los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), durante una incursión en la vivienda rentada por el capo mafioso a un conocido futbolista lleva más de 48 horas de destaque en todos los medios de comunicación.

Impactan las imágenes de los agentes especiales ingresando en la vivienda, como si fuera una película de acción, para capturar al tercer líder del PCC, que operaba en nuestro país con sus vínculos en Bolivia y Brasil. Asimismo, con desilusión, casi entregados, vemos el rostro del policía nacional que supuestamente colaboraba con el capo mafioso del PCC.

Lo que hasta ahora no vemos, con intensidad, haciendo apología batiente, son las imágenes y las caras de aquellos agentes de la SENAD que se negaron rotundamente a facilitar la fuga de “Piska”, que dijeron no a mirar unos minutos a otro lado a cambio de que los cien mil dólares encontrados en la vivienda pasen a sus manos.

Aún no escuchamos, ni leemos en los medios de comunicación la encomiable actitud de honestidad e integridad de estos agentes, que tuvieron el valor de decir no, a pesar de su realidad salarial, de sus necesidades personales. La fidelidad a los valores de la entidad que representan y el respeto al compromiso asumido con la institución y con ellos mismos aún no es noticia.

Una deuda pendiente de los medios de comunicación es poder apreciar en gran manera los valores que las personas sacan a relucir día a día, en cada una de sus actividades. Si bien para Enrique Santos Discépolo “el mundo fue y será una porquería”, los medios de comunicación tenemos la función de educar, hacerlo con valores es trabajar para maximizarlos e inocular en los públicos el valor como la fuerza de nuestra identidad humana y convivencia, es evitar que el mundo cada vez sea menos “Cambalache”.