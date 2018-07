A un mes de la asunción del nuevo gobierno todavía no hemos escuchado desglosar por lo menos una hoja de ruta bien marcada por parte del presidente electo Mario Abdo Benítez para lo que serán sus cinco años de gobierno.

Quizás la turbulencia política, la incertidumbre y la abierta arbitrariedad cometida por el senador Fernando Lugo, expresidente del Congreso, al impedir el juramento de Nicanor Duarte Frutos concentró la atención en definir estrategias políticas de connivencia futura antes que priorizar una agenda país.

El analista político, Horacio Galeano Perrone, declaró que el gobierno de Horacio Car­tes tenía un modelo de gestión, mientras que el Marito no. Esta lectura es el reflejo de lo que hoy se percibe. “Cuál es el modelo, cuál es la estrategia, eso no estamos viendo, esto es muy deli­cado. Marito tiene que tener mucho cuidado en el despe­gue, tiene que tener un equipo con buena noción política y no estar administrando conflic­tos de la interna política. La lógica del Gobierno es total­mente distinta a la lógica elec­toral”, declaró Galeano Perrone.

Es necesario que la ciudadanía ya perciba que el futuro presidente está listo para tomar el timón y conducirnos a buen puerto. El Paraguay necesita líderes sólidos que transmitan esa sensación de que saben lo quieren y sobre todo lo que se tiene que hacer para seguir por la senda del desarrollo.

El otro aspecto preocupante, y es lo que también señala Galeano Perrone, es que el futuro gobierno enfrentará un alto nivel de conflictividad social y económica para el que no está preparado, puesto que el nombramiento de su gabi­nete aún sigue siendo el del pago de favores políticos, no con base a una planificación y estrate­gia.

El analista puntualizó que el frente de una sociedad paraguaya con muchos conflictos, mal o bien, fue contenido en el actual gobierno porque el modelo gerencial de Horacio Cartes “rechaza todo tipo de diálogo, de consensos, pero resuelve los conflictos en otra forma. No tuvimos grandes proble­mas con campesinos o indíge­nas porque tenía un modelo”.

¿Cómo afrontará el presidente electo los conflictos que vendrán? Es el interrogante que surge ante la percepción de un liderazgo casi nulo o dubitativo, imperceptible para resolver los grandes conflictos en los momentos críticos, sin dejarse influenciar por las presiones mediáticas y oportunistas.

Ojalá que ese panorama que describe Galeano Perrone que se avizora, el de cierre de rutas, invasión de tierras, que saldrían el 16 de agosto de manera inmediata no perjudiquen la estabilidad económica de manera rápida y el presidente electo encuentro el camino para resolverlos en forma inmediata.

La base natural de sostén de un gobierno, sobre todo el que llegó con la fuerza de un partido tradicional y poderoso como la Asociación Nacional Republicana (ANR), está en la unidad de su clase dirigencial, por lo menos al inicio de una gestión. Esta unidad hoy está ausente, por ello, la duda y la incertidumbre se apodera de quienes observan y leen la realidad que se viene.

El nuevo presidente deberá moderar las relaciones con los demás poderes, especialmente con el Congreso Nacional, al menos en esta instancia, dijo Galeano Perrone. Se espera que el vicepresidente electo, Hugo Velázquez, pueda con­sensuar porque “es un zorro que conoce el manejo parla­mentario”. Solo que a esto se le suma la ambición manifiesta que tiene Velázquez de llegar a la primera magistratura y que antes del 15 de agosto ya suenan voces de planes del vicepresidente de construir su propio poder.

¿Cuál será el rol de Cartes en este escenario? También es otro de los grandes interrogantes. El impedimento de que jure Nicanor, por ello el premio “consuelo” del presidente electo de ponerlo al frente de una binacional, es la señal clara de quién en realidad estuvo detrás de impedir que Cartes jure como senador activo.

Cartes seguirá controlando gran parte del poder político. Con los legisladores, gobernadores, intendentes y dirigentes que seguirán respondiendo a su liderazgo.

El presidente electo presume que con la oposición podrá obtener gobernabilidad. La oposición ejercerá su rol, pendientes de catapultarse en base a los errores del gobierno entrante, para así posicionarse como opción en el 2023.

Mario Abdo todavía está a tiempo de mostrar a la ciudadanía que en realidad tiene un plan y que ese plan lo conoceremos en la brevedad.