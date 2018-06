Con profunda irresponsabilidad, el senador Fernando Lugo somete al Paraguay a un enorme desgaste institucional, con el enfermizo y claro objetivo de la venganza política contra Horacio Cartes Jara. Lugo se viste de arbitrariedad, reproduce la política de los caudillos del siglo pasado, que andaban con el puñal bajo el poncho, persiguiendo a sus opositores y violando sus derechos políticos.

Como diría con mordaz humorismo el ex fiscal General, Oscar Germán Latorre, el titular del Congreso Fernando Lugo parece haber realizado, “un curso rápido online con su colega Maduro y lo ha igualado y hasta superado en el manual de quebrantamiento constitucional”. Porque con sus decisiones se erige como el supremo administrador del parlamento nacional, de la administración de justicia paraguaya, y el máximo juez que designa a los ganadores de las contiendas electorales, por encima de la decisión de la votación popular.

El golpazo a la institucionalidad se incrementa al convocar a juramento a Rodolfo Friedman en lugar de Horacio Cartes y a Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos, invocando un reglamento interno del Congreso del año 1968, en el cual no existía el Tribunal Superior de Justicia Electoral y por esa causa en ese entonces la proclamación le correspondía al Parlamento. En los argumentos de Fernando Lugo y sus asesores prima la razón política, por encima de la jurídica.

En la gestación de esta crisis institucional preocupa la actitud de Mario Abdo Benítez, presidente electo de la República, quien demuestra que deficitario en liderazgo. No se puede entender de otra forma, por un lado, Abdo asegura que no puede opinar sobre el juramento de Horacio Cartes porque no quiere inmiscuirse en las facultades de otro poder del Estado, sin embargo, interviene directamente al llamarle a Lugo y apelar por el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos.

Las acciones de Mario Abdo Benítez, y su equipo reflejan la falta de liderazgo y son signos preocupantes de un proceso que siquiera ha comenzado aun. Es sencillo observar como “el hombre fuerte” del nuevo gabinete Juan Ernesto Villamayor se encarga de sepultar a Cartes respecto a su derecho a juramentar como senador electo, diariamente y al mismo tiempo actúa como abogado defensor del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Sus gestos de desprecio hacia Cartes, son clarísimos.

Otro ejemplo de la incoherencia es el que, con perspicacia hacia notar Enrique Riera, al caer en cuanta de ciertas suspicacias políticas, porque el mismo abogado que firmó el escrito de amparo a favor de Duarte Frutos, también firmó el escrito a favor de Rodolfo Friedman. Da miedo pensar que el nuevo gobierno pueda reproducir el error de los gobiernos de la guerra fría, apostando a la vía de la eliminación de sus adversarios políticos. Eso pudo haber funcionado con alguna dudosa eficiencia en tiempos de Stroessner, pero en democracia ya nadie muere en política y la venganza es un boomerang que finalmente regresa.