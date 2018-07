Pocas opciones de esparcimiento tiene el ciudadano asunceno. La plazas municipales no siempre muestran su mejor cara y las veredas de la capital al no ser uniformes, no son aptas para realizar caminatas.

Ante tan poco espacio público, el asunceno está obligado a recurrir a gimnasios -como única opción- donde paga en promedio G. 150.000 para subirse a una bicicleta estática o para trotar en una cinta. Una incoherencia en una capital que hace un par de años se jactaba de ser la “Capital Verde de Iberoamérica”.

A la falta de espacios públicos se suma la inseguridad. En el microcentro capitalino el intendente de Asunción Mario Ferreiro, anunciaba como uno de sus desafíos la presencia de guardias de seguridad durante las 24 horas en la Plaza Uruguaya. Meses después, un trabajador denunciaba haber sido agredido por una patota dentro mismo del recinto, que supuestamente estaba custodiado por agentes.

Si bien durante la administración de Mario Ferreiro, al igual que en la de Arnaldo Samaniego, se intentó revitalizar el microcentro con actividades en la calle Palma y en la zona del Puerto, la necesidad de crear más espacios de recreo es urgente. Si Asunción quiere reconquistar al asunceno que fue a vivir al Área Metropolitana debe ofrecerle un valor agregado a sus servicios, de lo contrario vivir en la capital seguirá siendo un suplicio.

La falta de infraestructura de esparcimiento y movilidad afecta en mayor medida a las personas con discapacidad, especialmente a los que se movilizan con ayuda de sillas de ruedas o con bastones. Las veredas deformes y el escaso control que existe con los automovilistas que no respetan las normas, hacen de Asunción una trampa mortal para cualquier persona que requiera cuidados especiales para moverse.

En todo el mundo se aplican protocolos de accesibilidad pero en Asunción los intentos por crear una ciudad inclusiva quedaron en la construcción de estrechas rampas ubicadas en las esquinas del casco histórico. El asunceno que se mueve en silla de ruedas necesita de una fuerza sobrehumana para desplazarse. Muchas veces, para evitar exponerse a eventuales accidentes, las personas con discapacidad optan directamente por quedarse en casa.

Lo mismo para los no videntes. Los semáforos “inteligentes”, en teoría, debían emitir un pitido para que las personas con discapacidad visual puedan cruzar la calle. Ni los aparatos funcionan, ni están coordinados y mucho menos hacen sonido alguno y es por ello que los que necesitan de un bastón para moverse, no pueden hacerlo.

Más espacios públicos y accesibilidad: dos requisitos excluyentes que debe tener una ciudad que se jacte de estar a la par de otras capitales de la región. Hasta ahora, Asunción está aplazada y se sitúa aún más lejos de ser amigable con sus ciudadanos y visitantes.