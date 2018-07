No es serio o mínimamente es desaliñado el plan del nuevo Gobierno de ir presentando a sus figuras protagónicas en medio de dimes y diretes, sin formalidades que siempre son importantes para revestir de seriedad estos procesos que, quiérase a no, concitan gran interés y atención de los ciudadanos.

Un claro ejemplo es lo ocurrido esta semana con el polémico y mediático Eduardo Petta, quien ya a principios de la semana salió el mismo a dar entrevistas a medios anunciando que esperaba su designación como Ministro de Educación. Sin embargo, se cerró la semana y tal designación nunca se dió, aunque es posible que se de en los próximos días.

Sea como fuera, no son las formas como se transmite a la ciudadanía la certeza de un nuevo gobierno. Si Petta no tiene la delicadeza de aguardar el ser designado y que los voceros del nuevo Gobierno sean quienes anuncien oficialmente el hecho, por lo menos podría existir por parte del equipo de Marito Abdo una reacción mas rápida en la confirmación de la auto- designación.

Por de pronto la lectura que tienen muchos ciudadanos es que se puso el nombre de Petta como “globo sonda” para ver que reacción generaba y si tal reacción no fuera tan intensa en contra se lo nombraría posteriormente. Si embargo, si fuera así, tal procedimiento es poco digno para la persona del nominado ( o auto-nominado en este caso) y habla poco también en relación a la personalidad del nuevo gobierno que debe hacerse cargo de sus decisiones, sean correctas o no, sin recurrir a estas argucias de validación vía opinión publica que puede servir para épocas electorales pero no para la configuración de un gabinete.

Sea Petta o quien fuera, es menester que el nuevo Gobierno no se demore en anunciar un Ministro de Educación teniendo en cuenta que tal cartera merece todo el esfuerzo y una suprema calidad en la ejecución para lograr las metas que se persiguen.

Fuera una designación política o técnica, lo que se puede esperar es que sea una designación correcta porque debe contar con el apoyo de toda la ciudadanía y los sectores para lograr un avance cualitativo en materia de educación. En esta misión estamos comprometidos todos los paraguayos, mas allá de cual fuera el Gobierno y mas allá de quien fuera el Ministro.