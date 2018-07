Las campañas mediáticas insistentes acerca de impedir el juramento a la senaduría activa de expresidentes obedecen solo a caprichos, odios, pases de factura de quienes ven rentable el negocio de la manipulación de la información, sin importarles las consecuencias. Alientan el desacato de las disposiciones judiciales y la rebelión ciudadana sin el mayor rigor del sustento legal. Ese supuesto apego a la norma constitucional que promueven se desvanece cuando honorables juristas desarrollan sus interpretaciones sobre el punto, pero insisten con una tremenda terquedad desafiando al sentido común.

La exposición del exministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano sobre la senaduría vitalicia (art.189 CN) merece este espacio para resaltarlo. Según Altamirano la Senaduría Vitalicia (SV) es una investidura (art.14 Disp. Finales y Transitorias CN.). “Investir”, en castellano, significa conferir a alguien una dignidad o un cargo. La SV no es un cargo porque no tiene funciones, deberes y atribuciones; la presencia del investido de la SV no cuenta para establecer quórum; no tiene voto en el seno del Senado; no tiene despacho, no posee fueros y no tiene remuneración presupuestaria. Es una dignidad, es un título honorífico.

Explica, el exministro de la Corte, que en este tópico, aunque nadie quiere aún hablar, el aspecto central gira en torno a si la SV otorga o no “fueros” al titular. “Yo sostengo que no otorga, pues ningún privilegio excepcional puede presumirse o creerse que si por analogía”, señala.

También indica que quienes lleguen a cumplir las exigencias establecidas en el art.189 de la CN, obviamente y sin discusión posible, pasan a ser senadores vitalicios. “Claro que serán y llegarán a ser senadores vitalicios. Sí, serán, y son. Reitero, serán y son SV. Y qué?. El caso es que el tema de discusión no está en este punto”, afirma.

Altamirano sostiene que el punto medular está en establecer, en determinar si esta investidura restringe, limita, anula o genera alguna inhabilidad o alguna incompatibilidad con alguno de los derechos políticos de que son titulares (arts.117/120 CN.) los ciudadanos afectados, especialmente con el derecho del sufragio, en sus dos fases de ser electores y de ser elegibles.

Según el jurista, la Constitución Nacional, cuando ordena una restricción, cuando dispone una limitación lo declara expresamente como lo hace al establecer la no reelección (art.229 C.), las incompatibilidades puntuales y las inhabilidades específicas.

De ahí que mientras el derecho del sufragio del que somos titulares legítimos todos los ciudadanos, no aparezca expresamente limitado, restringido o anulado estará vigente; y por tanto deviene exigible su resguardo.

El hecho de la investidura de la SV no tiene la virtualidad de inhabilitar, impedir o limitar ningún derecho, ninguna garantía constitucional; y especialmente el derecho del sufragio del ciudadano titular. “Si los señores constituyentes opinaron, entendieron o creyeron que con esta figura alcanzaban este propósito y cortaban definitivamente la carrera política de quienes accedían a la primera magistratura, quedaron en la intención ( “voluntas in mente retenta voluntas no est”); y menos mal porque hubiese constituido una afrenta a un presupuesto fundamental de la democracia; si por el contrario la establecieron como una investidura honorífica, como definitivamente es, debieron asignarle funciones básicas, fueros y una asignación presupuestaria”, explica.

Agrega que hoy, tal como está diseñada la investidura de la SV en nuestra CN, ella no impide, ella no cercena, ella no inhabilita a ningún ciudadano paraguayo el legítimo derecho de poder resultar “elegible” para funciones públicas.

“En la casuística local y actual, el caso ya quedó dirimido y resuelto, en la misma línea precedentemente expresada, por las autoridades pertinentes: el Superior Tribunal de Justicia Electoral (STJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ); por lo que el caso está cerrado y solo resta acatar sus disposiciones”, puntualiza.

Y finalmente, sostiene que los hechos y los actos políticos de todo y cualquier ciudadano, más de los que invisten representación, precisan de soportes racionales, legales y éticos para hacerlos aparecer ante la sociedad como correctos y normales. “Esta necesidad, sin embargo, no nos autoriza a acomodar, a ajustar o a adecuar éstos a aquéllos, al punto de desnaturalizar a ambos, sin asunción de responsabilidad”, concluye.

Si con esta clara y contundente lectura del alcance del artículo constitucional en cuestión no queda claro, es simplemente un problema de falta de sentido común, quizás, el menos común de los sentidos para algunos.