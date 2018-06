Javier Ramírez, director de prestaciones turísticas de Senatur, resaltó que el turismo rural siempre es el preferido para el descanso y para esto se cuenta con una variada opción en establecimientos. En total, a nivel nacional se cierra el año con más de 200 posadas turísticas, sumando así 771 habitaciones con 2027 camas en total. Aquí el listado.

“Son amas de casa las que están llevando adelante este emprendimiento. La posada no es competencia directa del hotel porque la infraestructura es distinta. Además, las posadas están enfocadas a lugares donde no había oferta de alojamiento”, indicó en charla con la 970 AM.

Sostuvo que las personas que quieran habilitar una posada, solo debe contactarse con Senatur y se hace la visita técnica con las recomendaciones y la capacitación. Para los contactos, llamar al 0981379602 - 0982333747 - 0983 143815.

Por último Ramirez invitó a la ciudadanía ingresar a la web de Senatur y descargar la revista Jaha para tener la guía completa de los destinos y actividades a realizar en el interior del país.