Coca-Cola es lo primero que viene a la mente del consumidor a la hora de elegir una gaseosa. Lo mismo ocurre con Frugos y Dasani en la categoría de jugos y agua respectivamente.

Consciente de las exigencias de su público, Coca-Cola apuesta siempre a la calidad y trabaja constantemente en estrategias para poder estar cerca de las personas. Ser reconocida por el Ranking de marcas en su categoría es la prueba del lugar que ocupa la marca en la vida de los paraguayos

Este ranking fue elaborado por la empresa Metro Market Research, encargada de realizar las encuestas que ayudan a comprobar si la inversión que realizan las empresas en comunicación de marketing (share of voice) tiene una relación directa con el posicionamiento de su respectiva marca en el mercado (share of market) y con su uso por parte de los consumidores.

El “Ranking de Marcas” cuenta con un total de 49 categorías: bancos, financieras, las aseguradoras, cooperativas, marcas de productos lácteos, fast food, los restaurantes, electrodomésticos, productos de electrónica, automóviles, supermercados, los productos de higiene personal, etc.

Coca-Cola es una Compañía Integral de Bebidas centrada en el consumidor, por lo que presta especial atención a las necesidades de sus consumidores brindando una amplia diversidad de opciones en su portafolio.

Acerca de Metro Market Research

Metro es una empresa de investigación de mercado especializada en estudios sobre anunciantes, marcas, medios de comunicación y el sector publicitario en general.

Acerca de Coca-Cola Paresa Paraguay

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando impacto y crecimiento en la economía local a través de la generación de mano de obra para 1.300 personas, aproximadamente. Paraguay Refrescos S.A. fue la primera Embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965.

Coca-Cola Paresa cuenta con un amplio portafolio de bebidas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores de la forma más integral: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Sprite Zero, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos y Burn, entre otras.

Coca-Cola no solamente contribuye a la economía del Paraguay con inversiones, generación de empleos, demanda de productos y servicios paraguayos, y cumplimiento de obligaciones tributarias, sino que también aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentados sobre el ideal de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

Para más información: http://www.coca-cola.com.py