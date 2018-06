La Copa Mundial de la FIFA tm vuelve a conectar a todos con todos, a los países que clasificaron con los que no; a los fanáticos con los que encuentran en este evento una oportunidad de diversión y vínculo. En este contexto de conexión mundial, la Compañía Coca-Cola, con un vínculo histórico con el fútbol y con la FIFA, impulsa una campaña de marketing y comunicación de gran impacto, multifacética e innovadora para que la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 tm se viva con intensidad y para que no falte la bebida amada por los consumidores.

La campaña mundialista -que tiene a Coca-Cola Sin Azúcares como sabor emblema- les da impulso a los empaques pequeños con la promoción de canje de tapas doradas para los empaques 250, 375 y 500ml en sus sabores Coca-Cola Original y Sin Azúcares, Fanta, Sprite y Schweppes. Además se encuentra disponible la promoción de empaques familiares para Coca-Cola sabor original y sin azúcares de 2,25 litros donde te llevás 250 ml gratis.

Estas iniciativas también se complementa con la promoción #AmigosaRusia” a través del cual dos ganadores y dos amigos entre 13 a 17 años, viajarán a la Copa Mundial de la FIFA tm en Rusia, el jueves 21 de Junio.

Al mismo tiempo, otro pilar de la campaña son dos comerciales que potencian los sentimientos de pasión por el mundial y que ponen en primera línea el amor común que los fanáticos sienten por Coca-Cola y por el fútbol.

La Compañía Coca-Cola mantiene una larga relación con el fútbol y ha sido sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFAtm desde 1978. Coca-Cola ha tenido publicidad en el estadio en todas las Copas Mundiales de la FIFAtm desde 1950 y apoya desde hace mucho tiempo al fútbol en todos los niveles.

Esta campaña se inscribe en el marco de la nueva iniciativa de Coca-Cola como Compañía Integral de Bebidas centrada en el consumidor, que presta especial atención a las transformaciones que experimentan los gustos de las personas. Actualmente trabaja en 5 ejes:

Menos azúcar: la Compañía apunta a que en 2020 el 50% de sus bebidas gaseosas comercializadas sean sin azúcar.

Nuevas recetas: un portafolio en constante evolución incorpora sabores nuevos y más sofisticados para satisfacer las preferencias y los gustos de los consumidores.

Bebidas diferentes: como Compañía Integral de Bebidas, además de gaseosas ofrece una amplia variedad de bebidas como jugos, tés, leche, café y aguas.

Información accesible: la Compañía incluye de forma voluntaria información calórica y nutricional, fácilmente identificable en el frente de los envases para que el consumidor pueda tomar decisiones bien informado.

No dirige publicidad a niños menores de 12 años.

Acerca de Coca-Cola

The Coca-Cola Company es una Compañía Integral de Bebidas, que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Además de las marcas de la Compañía, nuestro portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de soja AdeS, té verde Ayataka, aguas Dasani, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, té Honest, jugos y batidos Innocent, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, agua mineral Smartwater, Sprite, Vitaminwater y agua de coco ZICO. Estamos constantemente transformando nuestro portafolio, desde la reducción de azúcar en nuestras recetas hasta la comercialización de productos innovadores. También estamos trabajando para reducir nuestro impacto ambiental mediante la reposición de agua y la promoción del reciclaje. Con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700.000 personas, brindando oportunidades económicas a comunidades locales en todo el mundo. Obtenga más información en Coca-Cola Journey ingresando en www.coca-colacompany.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de Coca-Cola Paraguay Paresa

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando impacto y crecimiento en la economía local a través de la generación de mano de obra para 1.300 personas, aproximadamente. Paraguay Refrescos S.A. fue la primera Embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965.Coca-Cola Paresa cuenta con un amplio portafolio de bebidas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores de la forma más integral: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Sprite Zero, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos, Burn y la reciente incorporación de Ades, entre otras.

Coca-Cola no solamente contribuye a la economía del Paraguay con inversiones, generación de empleos, demanda de productos y servicios paraguayos, y cumplimiento de obligaciones tributarias, sino que también aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentados sobre el ideal de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.