Personal Fest es el festival regional de música y entretenimiento más importante, que se viene realizando desde el 2004. Se destaca en el calendario de espectáculos por su propuesta artística nacional e internacional que promete una experiencia única e inolvidable.

De esta manera se presentó el evento con un line up de primer nivel, con artistas que harán su presentación el 8 de noviembre en el Jockey Club de Asunción

Tras haber disfrutado de grandes shows en Paraguay de la mano de Personal con artistas de la talla de Aerosmith, Kings of Chaos, Korn, Guns N’ Roses y Shakira, el Personal Fest trae este año por primera vez al país, al británico Robbie Williams, reconocido por sus éxitos Angels, Rock DJ, Better Man, She’s the One, entre otros.

También formarán parte del show los Auténticos Decadentes, la banda de pop-rock Indios. A nivel local deleitarán al público Paiko, Kita Pena y The Eeks.

Las entradas estarán a la venta en Red UTS con una promoción exclusiva para los socios del Club Personal, quienes podrán acceder al beneficio del 20% de descuento en la compra de entradas. El descuento del sector Relax Personal tendrán vigencia hasta el 17 de agosto o hasta agotar Stock.

Asimismo, los clientes que compren el sector Relax Personal podrán acceder al espacio VIP donde tendrán servicio de catering y más entretenimiento.

En el marco del lanzamiento del Huawei P20 los clientes que adquieran el teléfono podrán acceder a promociones especiales de entradas y Meet & Greet.

Los sectores y precios de las entradas son:

Esta es la primera edición del Personal Fest que se realiza de manera regional realizándose el 6 de Octubre en la ciudad de Córdoba, 8 de Noviembre en la ciudad de Asunción, el 10 y 11 de Noviembre en la ciudad de Buenos Aires, donde en cada lugar se podrá disfrutar de una gran variedad de artistas y géneros musicales.

Sectores Full Price 20% Descuento Club Personal RELAX PERSONAL 1.650.000 1.320.000 RELAX GOLD 1.100.000 880.000 RELAX SILVER 770.000 616.000 RELAX 550.000 440.000 FUN 330.000 264.000 GENERAL 165.000 132.000





Personal y Huawei se unieron para ofrecer al público de Paraguay un festival de primer nivel con multiplataforma de entretenimiento, y 2 escenarios con la mejor música.

Con Personal, tenés más música, más entretenimiento y más diversión.