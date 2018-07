Tras expresar su queja hacía el mecanismo de trabajo de Juan Ramón Ayala, Gómez vuelve a golpear una vez más contra el trabajador y contra la gente de escasos recursos, argumentando que “el pobre” tiene más derecho en el país que un rico.

Dijo que las leyes están para cumplirlas y que “nadie puede pasar por encima la ley, ni siquiera un chipero”.

Asimismo, consultado por lo que fue su mañana del sábado, el mediático relató que el camión de Juan Ramón Ayala lo despertó a las seis de la mañana.

“Me despertó el parlante y resulta que no me puedo quejar. A las seis de la mañana fue, la gente se mete en el horario en el que yo me tengo que levantar”, se quejó nuevamente.

En ese contexto, admitió que el ruido solo fue pasajero, con solo segundos de duración, sin embargo, ese momento le bastó para expresar su indignación en Twitter, tres horas después de lo ocurrido.

“Ojalá esta situación sirva de lección, no importa el horario y que sea un segundo”, instó y se basó en una supuesta investigación que refiere que la tercera queja más denunciada al 911 es por ruido molesto.

“Porque la gente está podrida de los ruidos molestos”, añadió Carlos.

Por otro lado, aseguró que se siente además indignado por el solo hecho de que no se pueda quejar sin ser cuestionado: “Es una especie de condena trabajar en los medios de comunicación”.





“EN ESTA SOCIEDAD IMPERA QUE EL POBRE TIENE DERECHO A TODO”

El farandulero expuso que tuvo la posibilidad de conversar este lunes con Juan Ramón, quien le aseguró que dejaría de vender chipa si es que a Gómez le molestaba tanto.

“El famoso aichinjaranga”, refutó Carlos y admitió que solo fue una vez que tuvo este roce con el trabajador del rubro chipero, ya que Ayala trabaja de lunes a sábados recorriendo distintas zonas.

“¿Se dieron cuenta que acá impera el siguiente criterio? El pobre tiene derecho a todo, a matar, a robar, a mentir. Ser pobre en este país es un titulo habilitante para hacer lo que se te antoja”, atinó.

A su planteamiento añadió que es distinta la situación si es que una persona con otro poder adquisitivo o una figura pública se hace eco de situaciones como la que le tocó vivir: “Ahora vos tenés plata, trabajás en la tele, no podés quejarte”.

A esta suposición, Gómez puso en comparación la respuesta instantánea del Intendente de Asunción con otros tuits y expresó que “Mario me responde a mí porque trabajo en la tele”.

Además cuestionó a los internautas en redes sociales por no diferenciar las distintas situaciones cuando se trata de una denuncia virtual: “En la cabeza de esta gente, para entender el razonamiento, el nivel de idiotez”.

“Si hay bache, el intendente no se puede ocupar por los ruidos molestos”, ejemplificó por lo que planteaban los internautas tras su queja.