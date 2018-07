Empezó a grabar sus propias canciones desde el 2014 y hace un año es parte de la firma GP Music Entertainment, dirigida por el Dj y conductor Guille Preda. Junto a él viajó a Orlando, Florida, a concretar su primer material discográfico, coordinado por productores que trabajaron con artistas reconocidos internacionalmente como Ozuna y Bad Bunny.

“Fue una experiencia super diferente el trabajar con productores de ese nivel”, resalta.

La joven de 20 años adelanta que el disco contará con diversos ritmos, como “Vencer o morir”, canción del largometraje nacional ‘Leal’, que utiliza baterías del funky con cortes y sonidos del regguetón.

Sobre su participación en el soundtrack del filme, comenta que estando en el aeropuerto, Preda recibió la llamada del productor ejecutivo Dani Da Rosa, quien les pidió una canción para el soundtrack.

“Guille me preguntó si me animaba y les dije que sí, porque esto es cuestión de animarse, es un desafío para mí, me dieron el el título ‘Leal’ y empecé a escribir sobre eso”.

‘Vencer o morir’ cuenta además con la participación de Gadiel, hermano del famoso reggaetonero Yandel, quien en una oportunidad ingresó al estudio de grabación y se interesó en el material. “Empezamos a componer juntos y quedó la canción, enviamos al equipo de la película y dieron el ok”.

En cuanto al videoclip, fue realizado por los propios directores de la cinta Rodrigo Salomón y Pietro Scappini. El mismo tuvo mucha repercusión en redes sociales y la intérprete agradece el apoyo.

“Muchas personas me escriben y me dicen que pensaban que yo no era paraguaya pero con la letra de la canción entendieron y están felices de que una artista esté representando a su país afuera”, acota.

Asevera que empezó sola, aprendiendo a tocar la guitarra con tutoriales de YouTube, sin embargo, ahora está estudiando canto y piano, y produciendo sus canciones.

“Tengo el apoyo de mi familia, sino no podría dedicarme esto, y yo me dedico 100 % a la música”.

Danna cuenta con un grupo de seis bailarines, un coreógrafo y un Dj que la acompañan en sus presentaciones. Respecto al álbum, planean lanzarlo a fines de este año o comienzos del siguiente, no sin antes lanzar más sencillos promocionales.