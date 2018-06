Los ex integrantes de la legendaria banda argentina Soda Stereo estuvieron presentes en el estreno de "Sép7imo Día - No Descansaré" del Cirque du Soleil, en la noche del miércoles. Zeta Bosio y Charly Alberti hablaron con HOY y expresaron la alegría de volver a tierra guaraní en otro formato.

La espera para todos los fanáticos -los de siempre como los de esta nueva generación- terminó. El circo volvió a Paraguay para acercar una parte de la magia de la banda más importante del rock hispano, Soda Stereo.

Y como no podía ser de otra manera, ambos artistas de la extinta banda llegaron al país para el estreno de Sép7imo Día.

Media hora antes de que la función comenzara, la alfombra roja fue testigo de que la locura por Soda sigue intacta, al pasar por ella dos de sus exponentes.

Charly Alberti y Zeta Bosio pasearon por la amena ‘red carpet’ ofreciendo declaraciones acerca de sus respectivas sensaciones.

El mítico baterista, Carlos Alberto Ficicchia Gigliotti, mejor conocido como Charly Alberti, se encontró con ese público que lo aclamó por última vez como miembro de la banda en 1993.

“Con esto volvemos a recordar todo, volviendo a recodar nuestra historia, volviendo a recordar nuestra música y volviendo a recordar también nuestra historia con Paraguay con los shows que hacíamos acá”, dijo en medio de la velada.

En cuanto a Zeta, el bajista retornó en varias oportunidades al país con sus proyectos artísticos en paralelo. Su última visita en solitario fue en el 2016, presentándose en un conocido bar asunceno.

“Esta es una etapa que tiene un componente de tristeza y nostalgia porque no lo tenemos al genio”, declaraba sobre la figura del ex vocalista, Gustavo Cerati.

Sin embargo, los integrantes se mantienen con el objetivo de que los proyectos en nombre de la banda, ofreciendo la esencia de Soda, será la única manera que la nueva generación conociera el legado de lo que fue en su momento, antes de la separación.

“Hay muchos chicos que entraron al mundo de Soda ya sin la banda tocando, y son coleccionistas también. Y este tipo de espectáculos de alguna forma para ellos es algo cercano que pueden estar del universo que habíamos generado con Soda, esto es el clima con la gente en el campo, la música fuerte y las luces y toda esa magia que se genera, es algo que tiene mucho que ver con lo que pasaba en los conciertos”, declaró Zeta.

En ese contexto, los músicos aseguraron que esa esencia de los comienzos de Soda se mantiene latente y que va pasando de generación a generación, perdurando en el tiempo lo que cada uno contribuyó en la historia de la música.

“Es algo increíble, no estaba planeado como muchas cosas que nos ocurrieron, algunas cosas la planeamos y otras se nos escaparon de la mano. Es todo amor, hemos influido en la vida de la gente bien, muchas personas me dicen que tocan el bajo porque escuchan mis líneas, eso para mi es algo que me hace muy feliz”, prosiguió Héctor Pedro Juan Bosio Bortolotti, mejor conocido como Zeta Bosio.

El futuro no es para nada incierto en el camino de ambas figuras internacionales. Por un lado Charly sigue contribuyendo para un mundo mejor de otra manera: en noviembre del 2017 estuvo presente en la charla de Gramo, en el Banco Central, compartiendo sobre la música y el más reciente emprendimiento que encara, aprovechando su capacidad de alcance a millones de personas: la fundación para la difusión de la crisis ambiental global.

En cuanto a Zeta, su pasión por la música lo sigue moviendo, camuflándolo, gracias a su capacidad de productor discográfico, como Dj.

“El publico paraguayo siempre fue bueno con nosotros, los queremos mucho y vamos a volver, en distintos formatos, para mostrar el espectáculo que estamos teniendo”, cierra este último.

Las puertas del circo para el espectáculo de Sép7imo Día ya están abiertas hasta el 24 de junio. El público podrá ser testigo una vez más del universo creado por la banda repasando los temas más destacados de su trayectoria.

Esta vez, con otro toque y en otro formato pero manteniendo esa misma esencia.

EL RECONOCIMIENTO AL ORIGEN

En Buenos Aires, mientras tanto, en la esquina de Barilari y Victorino de la Plaza, del barrio porteño de Belgrano, colocarán una placa este viernes en homenaje al lugar donde ensayaba el trío en sus primeros años.

La casa era de la familia de Charly Alberti que en aquel entonces, el baterista había cedido una habitación para los ensayos que realizaban junto a sus compañeros de banda, Gustavo Cerati y Zeta Bosio.