A través de su cuenta en Instagram el también bailarín difundió una imagen en donde se lo ve dentro de un vehículo junto a la mujer en cuestión besándose, pero el mismo cubre el rostro de su acompañante con un emoji.

“¿Saco o no la manzana? Y después dicen que yo invento… Su actitud me obliga no quedarme callado. ¡Suficiente con tanta mentira y falsedad! Estoy más que seguro y de lo que hago, así como ella me decía siempre ‘la sangre no es agua’”, escribió Giménez sobre la foto que compartió en su ‘historia’ en la red social.





Al parecer, el artista está cansado de las calumnias, ‘dimes y diretes’ que se entretejieron luego de que tomara la decisión de comprobar su paternidad, impulsados principalmente por la exmodelo, quien niega que el mismo sea el papá de su niña.

Precisamente la “historia” en Instagram de ‘Rasta’ es una respuesta directa a la conductora, quien horas antes poteó una fotografía junto a su hija y su esposo en la misma red social, alegando que están “más unidos y felices que nunca gracias a Dios”.







Hace semanas tomó estado público lo que era un secreto a voces en el seno de la “flora y fauna farandulera”, la relación sentimental que mantuvo el también bailarín con la mediática exchica de pasarelas, actualmente presentadora de televisión, cuando ambos participaban del reality show de Telefuturo, ‘Baila Conmigo Paraguay’.

El hecho salió a la luz luego de que llevara adelante la demanda impugnación de filiación, para en caso de comprobar que la menor es realmente hija suya, reconocerla y hacerse cargo de ella.