El conocido productor y representante de modelos aprovechó la fría tarde del lunes para disfrutar de una merienda a la “paraguaya”. Se trata del tradicional cocido con galleta.

“Desde criatura péicha ha’u la cocido, hevevoi péicha, desde criatura ko’ágaite peve”(Desde criatura tomo así el cocido, es más rico así, desde criatura hasta ahora), menciona Ramos en un video publicado en su cuenta en Instagram en el cual expone su merienda.

“Ko’ã hina la alimento, ko’ága ndarekóinte la coquito, la che cocido okái asy, ko’ã la merienda y no macana” (Este es alimento, ahora nomás no tengo coquito, mi cocido está bien quemado, esta es la merienda y no macana), prosigue Héctor.

“Heterei ha javirata, ndaha’éi la una veznte (Es muy rico y voy a virar, no es solo una vez), cocido con leche, a full galleta”, finaliza.

Hace unos días compartió la foto de “su cocido con palito”, siendo del agrado del público que empatizó con él.

Ya es costumbre en HR mostrar sus habilidades gastronómicas al igual que las costumbres paraguayas. Así se hizo “famoso” por sus marineras y empanadas, sumando pedidos de mediáticos y seguidores.