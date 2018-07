“Sinceramente por respeto a nuestras familias y tanto sufrimiento voy a aclarar algunas cosas”, empieza la mediática en conversación con HOY.

Y es que Figueredo responde a las afirmaciones de su suegro respecto a que no está a la “altura” de una esposa de familia de sociedad y su pasado en el modelaje.

“Respeto mucho a mi suegro y a los Friedmann pero disculpen, ignoraba cuáles son los requisitos. Rodolfo y yo nos enamoramos y rompimos barreras, paradigmas y toda regla. Somos felices que es lo que realmente importa”, sostiene.





Asegura que todos tenemos pasado y se siente segura de sí misma y la vida que llevó y lleva actualmente, por lo que desmerita las referencias de su suegro sobre ella.

“Soy una figura pública, habrá miles de referencias. Todos tenemos un pasado, pero yo no tengo nada que esconder. A mí también me decían mil cosas de él pero igual acepté conocerlo y mucho tiempo fui intermediaria para el acercamiento entre ellos (padre e hijo). Desde que me casé soy una esposa fiel, respetuosa, intachable, y cuido mucho a su hijo”.

Sobre la supuesta envidia a Any, la esposa de Friedmann Cresta, asegura que envidiar es un defecto no conoce.

“Está equivocado. Una vez él me dijo que yo la haría famosa, nada más. Creo que es muy buena gente. Si podría envidiar seguro sería a alguien que admiro como Grace Kelly, Eva Perón, Teresa de Calcuta, no sé, mujeres que marcaron historias”.





La exmodelo se refiere además a la tan comentada supuesta bisexualidad de su esposo, y una vez más desmiento la versión, alegando además que lo del video viral donde despotrica contra el actual senador de la nación ya fue superado por padre e hijo.

“Esto es del pasado y carece de veracidad lo de ser bisexual. Cosa que si así lo fuera tampoco yo tengo por qué juzgarlo, nadie es santo. El me aceptó y yo a él para la salud, enfermedad, pobreza o riqueza y en verdad está todo bien, al menos para mí no es y nunca fue, no existe ese caso del ex gay”.

Respecto a la supuesta relación sentimental de su pareja con el ahora exjefe de Control de Calidad de Informática del TSJE, Miguel Iturburu, expresa: “No me consta que hable con Iturburu, sé que se conocen de la juventud… solo sé que mi marido es un excelente hijo, buen padre, un super esposo y tiene una excelente reputación como político”.

Consultada sobre el problema real entre padre e hijo, indica no estar al tanto a profundidad pero espera que entre ambos se de una reconciliación: “Me gustaría que vuelvan a hablar. La vida se va en un soplo y no sabemos qué puede pasar mañana, entonces tratemos de no pelear, ser más prudentes y tolerantes”, finaliza.