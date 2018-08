La mediática Amparo Velázquez ya no forma parte del reality show ‘Yo me llamo’. Su pobre desempeño y el amplio rechazo del público habrían dado lugar a la decisión del canal.

El programa televisivo de imitación y música estrenó su cuarta temporada, denominada ’Yo me llamo Vip’, en la que exparticipantes vuelven a enfrentarse.

El reality arrancó con novedades, la primera es la incorporación de la cantante Fátima Román a la mesa de jurado, en reemplazo de Ana Chase. La segunda es la ausencia de Amparo Velázquez en la co conducción.

Finalmente las autoridades de Canal 4 parecen haber escuchado los constantes reclamos sobre la figura de la comunicadora, rechazada por el público que la considera soberbia y petulante, luego de su polémico viaje a Miami hace un año.

En redes, los internautas celebran la decisión de Telefuturo por tener en cuenta las “plegarias” de la audiencia y muchos aseguran incluso que volverán el programa, y es que según rumores vertidos dentro mismo de la televisora de Villa Morra, el rechazo del público fue tal que afectó al rating.

Otros dicen esperar el “siguiente paso” y que Velázquez salga también del mañanero ‘Vive la vida’.

Uno de los que al parecer estaría feliz con la noticia es el propio conductor Kike Casanova quien, según trascendidos, desde un principio se habría opuesto a que Amparo la acompañara en conducción, aunque no pudo hacer nada y finalmente la mediática fue ubicada en el reality, aunque no como conductora sino como co conductora en los backstages.

En esta nueva temporada, Casanova no contará con apoyo en co conducción.