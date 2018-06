A través de sus redes sociales, el cantante británico y ex vocalista The Smiths anunció su vuelta al país para diciembre.

El anuncio de su regreso lo compartió el propio artista a través de su cuenta de Facebook.

Hace unas semanas, se especulaba la vuelta del interprete a tierra sudamericana como parte de la promoción de su más reciente disco, Low in High School, además de interpretar las canciones de “This is Morrisey”, un recopilatorio de sus primeros álbumes en solitario. Sin embargo, no había indicios de que Paraguay integrara la lista.

No obstante, las especulaciones se confirman y la agenda por Latinoamérica queda de esta manera: el 23 de noviembre estará presentándose por México, el 27 por Lima en Perú, el 30 de noviembre y el 2 de diciembre estará por Rio de Janeiro y Sao Paulo, respectivamente. Finalmente el 6 de diciembre estará pisando suelo guaraní, el 7 pasará por Buenos Aires. Y el 14 y 15 de diciembre cerrará en Chile.

La primera y única vez que Steven Patrick Morrissey llegó a Paraguay fue en diciembre del 2015.