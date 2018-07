El conductor de radio y tv Jorge Ratti dictará un taller de stand up en El Granel (Juan de Salazar 372 casi Artigas) los días 26, 27, 28 y 30 de julio, de 20:00 a 21:30.

La propuesta del comunicador está orientada para todo público, en al que cada participante podrá aprender a escribir monólogos de stand up y desarrollar técnicas para desenvolverse frente al público,

Así también recibirán consejos sobre ejercicios creativos y adquirirán conocimientos de manejo de la audiencia. Finalmente, los participantes realizarán una muestra final.

Para participar no es necesario ser actor ni haber estudiado teatro. El stand up comedy puede ser un hobby o algo más profesional. Es una herramienta útil en el día a día para hacer más divertidas las presentaciones laborales, en congresos, charlas, reuniones de negocios, etc.







Ayuda a un mejor desempeño a locutores, presentadores de shows, animadores de fiestas, magos, actores, políticos.

El costo del taller es de Gs. 400 000, monto que incluye materiales impresos y audiovisuales para los alumnos.

Los interesados pueden inscribirse u obtener más información llamando a los teléfonos (0981) 888-854.