La exmodelo expresó en su cuenta de Twitter que no le interesa la vida de Luis Miguel como para estar prendida en la serie que arrasa todos los domingos en Netflix.

Esta semana, la recordada top armó un revuelo a partir de un tuit pidiendo recomendación de series para que pueda ver.

“¿Qué peli o serie (nooooo la de Luis Miguel) recomiendan?(SIC)”, escribió en su cuenta la exAmerican.

De ese pedido, una usuaria le recordó varias propuestas y le expresó además que “Mira que la de Luis Miguel está buena. Yo me negaba ver pero no me aguanté”.

A partir de allí, Arias dejó en evidencia que no es de su interés el indagar un poco más sobre la vida personal de El Sol.

“Nunca me gusto este Luis Miguel, en ningún sentido ... Mi pregunta es ¿qué tiene de buena la serie de su vida que nadie ya no la sepa?”, preguntó nuevamente.

Ante su consulta, otra internauta le comentó brevemente algunos episodios de la vida del artista mexicano que fueron revelados en la serie como la explotación desde su niñez por parte de Luisito Rey, y que su madre podría seguir viva.







Sin embargo, Lorena desconocía de todos los datos recibidos al punto de preguntarse quién es Marcela, la madre de Luis Miguel: “En realidad poco y nada me interesa la vida de este personaje”, añadió.

Reiterando la misma frase más de una vez de que no es de su interés la vida del interprete de “Cuando calienta el sol”, Lorena dejó en claro que sus gustos pasan más por ver documentales sobre los abusos en niños para cambiar a documentales sobre el maltrato animal.







“Me interesa más saber de la vida de niños de escasos recursos que también son abusados por sus padres en todo sentido y aún así no se hunden en los vicios”, tecleó.

No obstante, muchos internautas le recalcaron a la top que Luismi sufrió abusos desde muy pequeño, información que Arias dejó pasar por alto.

“Yo no le victimizo a las personas y menos si son públicas que caen en los vicios, no son ejemplos de nada, que hagan de su vida lo que quieran mientras no perjudiquen mi tranquilidad, allá ellos con lo que elijan hacer”.

El debate dio para largo, sin que los seguidores de la también empresaria pudieran hacerle cambiar de opinión.







EL ÉXITO DE LA SERIE AUMENTA CADA DOMINGO

De lo que va hasta ahora desde su estreno, la serie que cuenta gran parte de la vida personal de Luis Miguel arrasa por las pantallas de Netflix y Telemundo.

Desde su debut, el pasado 22 de abril, la serie se convirtió en tendencia en las redes sociales cada fin de semana.

Para ser concretos: a partir del éxito de la biopic, las escuchas de sus temas en Spotify se dispararon. Según la compañía de música en streaming, las canciones de Luis Miguel pasaron a escucharse casi un 200 por ciento más tras el estreno de la serie, entre los meses de abril y mayo.

"Culpable o no", uno de sus temas más conocidos, tuvo un aumento del 4000 por ciento de reproducciones en la plataforma , llegando a entrar en la lista de las 50 canciones con más reproducciones en México.

El artista acumula hoy cerca de 5,5 millones de oyentes mensuales y supera, así, a artistas de moda para los jóvenes como Ozuna y Maluma. Lo que lo estaría posicionado como un referente para las nuevas generaciones.

Incluso, Juanpa Zurita, el actor de 22 años que interpreta al hermano de Luis Miguel en la serie, confesó que nunca había llegado a ser fan del cantante pero, al entender sus vivencias personales, empezó a apreciar más al "ser humano" que a la estrella.