Keri Russell, conocida por sus papeles en las series de televisión "Felicity" y "The Americans", se incorporará al reparto de la novena entrega de la saga "Star Wars", aún sin título oficial, informó la revista especializada Variety.

La publicación sostiene que no se conocen apenas detalles sobre el personaje de Russell en la cinta, pero afirma que se involucrará en grandes escenas de acción y batalla.

"Star Wars: Episode IX" concluirá la tercera trilogía de "Star Wars", que comenzó con "Star Wars: The Force Awakens", dirigida por Abrams, y continuó con "Star Wars: The Last Jedi", con Rian Johnson tras las cámaras.

La cinta, cuyo rodaje comenzará a finales de este mes, llegará a los cines en diciembre de 2019.

Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de "Jurassic World", pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de Abrams a la silla de director. Abrams es también coautor del guión junto a Chris Terrio ("Argo").