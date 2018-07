Cada vez se acerca la fecha esperada para todos los fanáticos de la banda de rock británica más importante a nivel mundial, y es que este martes se conoció el trailer oficial de la esperada película ‘Bohemian Rhapsody’ dirigido por Dexter Fletcher y Bryan Singer y protagonizado por Rami Malek.

Tras conocerse un adelanto anteriormente hace unos meses, este martes, Fox compartió un gran adelanto de lo que estaremos apreciando en noviembre.

La trama narrará desde los inicios de la banda hasta su memorable concierto de Live Aid 1985, en donde ese lapso se crearon los magníficos himnos del rock que un permanecen actualmente. Como Somebody to Love o Dont’ Stop Me Now.

Junto a Rami Malek, quien tendrá la tarea de ser el líder de Queen, también lo acompañan Ben Hardy como Roger Taylor, Gwilym Lee como Brian May, y Joseph Mazzello como John Deacon.





SINOPSIS

Sólo hay algo más extraordinario que su música: su historia. ‘Bohemian Rhapsody’ es una rotunda y sonora celebración de Queen, de su música y de su cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los “showman” más queridos del mundo.

La película plasma el meteórico ascenso al Olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Veremos cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.