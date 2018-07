En entrevista con el periodista de farándula, Mili Britez, la famosa modelo Larissa Riquelme confirmó que junto con su pareja Jonathan Fabbro estuvieron viviendo en la residencia donde fue capturado el poderoso criminal brasileño Eduardo Aparecido de Almeida, uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC). Sin embargo, aclaró que alquilaron la casa del exjugador Roberto Nanni hace tres años y que solo estuvieron allí seis meses.

“Cuando vi en el diario que le involucraban en esto pensé: jeyma Frabbro. Al leer el diario me sorprendió. La gente sabe que no es de Fabbro”, indicó a radio 1000 AM.

Respecto a la situación procesal de su pareja, quien está preso en la cárcel de Ezeiza (Argentina) por presunto abuso de una menor de 11 años, sostuvo que están en la espera de lo que pueda pasar en el proceso legal. Confirmó que los abogados plantearon algunos recursos para que la balanza esté a favor del deportista. “Metieron en casación porque hay cosas raras, van a ir haciendo lo que deben hacer para manejar algunas cosas que hay dentro del expediente”, contó.

Según los informes provenientes de la capital argentina, Jony Fabbro estaría sumido en un cuadro depresivo, debido a la presión que implica estar en una situación legal en la que, si zafa de la causa argentina, deberá ser extraditado al Paraguay para ser recluido y procesado por otro caso de abuso sexual en menores.

Al respecto, la famosa paraguaya refirió que “anímicamente está muy bien, tranquilo” y dijo que eso rescata de su pareja. “Le digo que le admiro su carácter por como afronta, nunca está triste y habla en guaraní con mi familia y se cagan de la risa cuando le visitan”, aseveró.

MÁS CULÓN

Mili consultó además a Lari sobre el estado físico de Jony, al divulgarse fotografías donde se lo observa muy delgado y hasta demacrado. “Él ahora está más culón. Son fotos viejas y la gente no ve cómo está actualmente. Siempre tuvo un físico privilegiado porque se dedicaba al deporte y no cambió en nada. Tiene el pelo más largo ahora, en el frente; cambió de look. Está sumamente bien, no sé de dónde sacan conjeturas para decir que está mal”, resaltó.

En otro momento sostuvo que afortunadamente el pabellón donde se encuentra es uno de máxima conducta y que los demás reos, tanto argentinos como paraguayos, lo aprecian de sobremanera. “A él se lo quiere mucho. Está sumamente bien, está con paraguayos y argentinos. Todos se pelean por quién come con él. Entonces él decidió almorzar con unos y cenar con otros. Así solucionó”, explicó entre risas.

NO TIENEN ACCESO A LA PRIVADA, PERO…

Respecto al plano sentimental, negó que haya crisis en la pareja y dejó en claro que sigue muy enamorada. “Yo le amo con todo mi corazón, le amo un montón”, dijo y sostuvo que el sentimiento es mutuo. “Cada vez que estamos juntos no queremos que se acabe”, dijo.

Siguió contando que este viernes lo visitará y que irá más temprano para poder pasar más tiempo juntos. “Así puedo mimarlo más y tengo tiempo de sacarle más jugo… dejo a la imaginación de la gente eso”, dijo pícaramente.

Al ser insistida sobre si tienen contacto íntimo, respondió que en Argentina aun no tienen acceso a “la privada”, pero que ya hicieron la solicitud correspondiente. Explicó que en el vecino país primeramente se debe cumplir una serie de requisitos, incluido exámenes médicos, para habilitar al interno y al visitante tener un contacto más cercano. “Son análisis para evitar cualquier tipo de situación, en especial son cuidados para no trasmitir alguna enfermedad. Ya presentamos y esperamos que en estos días nos habiliten”, acotó.

“¿Cómo aguantaste dos meses y medio sin tener relaciones con Fabbro? Yo recuerdo que ustedes son muy fogosos”, le interpeló Britez a Larissa, quien no se aguantó y contó una infidencia: “Hubo algunas cositas que uno hace cuando busca. Cada vez que voy trato de que el sonría y pase bien y muchas veces pasamos bien y muy rico”.

PROYECTOS EN LA TV ARGENTINA

Por otra parte, reveló que en el plano laboral tiene una propuesta para hacer televisión de lunes a viernes en Argentina. Descartó que sea el Bailando y solo indicó que es un “buen programa”.

Por último dejó como remate que “los inocentes pagan la culpa de los pecadores”, refiriéndose a las cizañas contra ella y su pareja. “Estamos muy tranquilos, sabemos lo que tenemos y lo que hay, conocemos el trasfondo de la situación, conocemos los dos lados de la moneda. Estamos luchando para que los verdaderos culpables paguen”, puntualizó, dando así por terminada la entrevista.